Juventus, primo gol di Higuain in amichevole

La Juventus di Allegri ha superato 2-0 quella di Grosso con un gol per tempo, davanti a migliaia di tifosi festanti nella consueta sfida in famiglia a Villar Perosa. Buone le indicazioni per il tecnico bianconero in vista dell'esordio in campionato contro la Fiorentina, una su tutte il primo gol del Pipita. Bene anche Marko Pjaca che ha sfiorata più volte la gioia personale regalando diverse buone giocate per sé e per i compagni, davanti ad Agnelli e dirigenza. Assente Elkann.



E' durata solo un quarto d'ora la sfida di Miralem Pjanic uscito per un infortunio alla coscia sinistra. Probabile un problema muscolare per il bosniaco che verrà valutato nelle prossime ore.