Juventus, Pogba: "Vogliamo vincere per fare la storia"

I CONVOCATI PER LA COPPA ITALIA Questi i convocati della Juventus per la finale di Roma di sabato sera. Assenti Bonucci perché squalificato e Khedira che non ha recuperato dall'infortunio. Entrambi sono comunque partiti con la squadra: Buffon, Chiellini, Zaza, Morata, Pogba, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado, Mandzukic, Lemina, Padoin, Dybala, Asamoah, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Evra, Rubinho, Pereyra

Pogba vuole la massima concentrazione: "Non dobbiamo pensare di essere i favoriti: dobbiamo essere molto umili e sapere che in queste partite non sempre vincono le squadre più forti. Dobbiamo essere saldi nella testa. Una finale è una finale: va vinta e il Milan non è venuto certo per farci vincere. Sarà una partita molto difficile, ma se saremo forti di testa e col corpo potremo avere successo. Vediamo chi tra noi avrà più fame. Vogliamo ancora entrare nella storia con una doppietta in due anni consecutivi, che nessuno ha mai raggiunto".