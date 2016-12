Juventus, Pogba: "Vogliamo vincere lo scudetto"

Ai microfoni di Sky Sports, il campione francese ha fatto anche il punto sulla Champions League. "L'obiettivo era superare il turno e ce l'abbiamo fatta, non pensiamo al passato - ha spiegato -. Non temiamo il sorteggio, affronteremo al massimo qualsiasi squadra la sorte ci assegnerà. Siamo la Juventus e giochiamo sempre per vincere, affrontare il Barcellona o lo Zenit non cambia nulla".



Sul suo stato di forma e i gol che arrivano con il contagocce. "E' vero ho fatto pochi gol, l'anno scorso a questo punto della stagione ne avevo già fatti 6, però ogni gara che passa mi sento meglio - ha commentato Pogba -. Non sto segnando molto ma giuro che ce la sto mettendo tutta per migliorare, in fin dei conti se segno è un bene non solo per me, ma soprattutto per la squadra".