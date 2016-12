Juventus, Pogba torna in gruppo: test contro il Cagliari

17:40 - Paul Pogba ha messo nel mirino il Real Madrid, via Cagliari. Il francese è infatti tornato in gruppo per l'allenamento in vista della sfida coi sardi di sabato pomeriggio. Probabile che Allegri decida di fargli disputare uno spezzone di gara come test, fondamentale per capire le reali possibilità del centrocampista della Juventus di scendere in campo nel ritorno della semifinale di Champions League al Santiago Bernabeu.

