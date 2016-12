Juventus, Pogba: "Non vado via e divento più concreto"

Poi ha aggiunto: "Non ho mai detto che questa sarebbe la mia ultima partita con la Juventus. Non ho rimpianti. Sono molto felice qui, ho sempre voluto giocare questo tipo di partite. È un sogno che sia avvera".

La finale di Champions è una vetrina unica per un talento assoluto come Paul Pogba che la Juventus non ha la minima intenzione di cedere, anzi, il francese è una colonna portante del presente e del futuro. Il presente è appunto la super sfida di sabato a Berlino e a tal proposito il francese ha detto: "Tutti sappiamo come gioca il Barça, hanno il miglior attacco del mondo. Puoi prepararla tatticamente come vuoi, ma questo non è quello che ci farà vincere la partita. Bisognerà essere piuttosto aggressivi, forse fortunati. Sappiamo che non siamo favoriti, ma daremo tutto. Si tratta di una finale, non si sa mai. Messi oggi è probabilmente il miglior giocatore del mondo".

Pogba non nasconde il gradimento per il Barça: "A me piace il loro gioco, mi piace vederli giocare. Ma vorrei anche vederli perdere sabato".

Infine il gioiello transalpino risponde alle critiche sul suo atteggiamento a volte 'presuntuoso' in campo: "È il mio modo di essere, non presunzione. Mi capita con tutti i miei allenatori! Non lo faccio apposta, sembra che mi rilassi un po' ma non è così. E quando sento questo, un po' mi tocca. Voglio dimostrare alle persone che si sbagliano".