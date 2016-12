Juventus, Pogba ironizza su Fb: "Battuto il Qatar City"

Oltre il danno la beffa per il Manchester City . Paul Pogba celebra la vittoria della Juventus all'Etihad Stadium con un post su Facebook in cui prende in giro gli avversari: "Qatar City - Juventus 1-2. Grande vittoria. Grazie per il vostro supporto" . Chiaro il riferimento alla proprietà dei Citizens: un post al sapore di derby, visti i trascorsi del francese nello United.

Qatar City 1 - 2 Juventus. Great win. Thank you for your support.