Juventus, Pogba fa 23 anni: "Voglio scudetto ed Europeo"

Alla vigilia dell'importantissimo match di Champions League contro il Bayern, Paul Pogba spegne 23 candeline. Idee per regali graditi il centrocampista della Juventus ne ha: "Voglio vincere lo scudetto e trasformare in realtà il sogno di conquistare l'Europeo con la Francia". Progetti ambiziosi: "Quando si hanno questo obiettivi bisogna sopportare tante responsabilità, ma il mio sogno è avere una grande carriera come i miei idoli Ronaldo e Zidane".

Abituati a vederlo in campo con qualità e giocate di grande livello, spesso ci si dimentica che Paul Pogba è poco più di un ragazzino. Sulla torta di compleanno alla vigilia di Bayern-Juventus quando il francese, viste anche le assenze in casa bianconera, sarà chiamato a essere leader del centrocampo, ci saranno solamente ventitré candeline. "Quando si hanno grandi obiettivi ci sono anche tante responsabilità, quindi se voglio avere una grande carriera devo adattarmi in fretta a questa situazione - ha raccontato a Fifa.com -. Sto facendo esperienza e ho la fortuna di essere stimato. Do tutto in campo, per la Juventus e per la Francia, mettendo sempre il massimo impegno. Voglio vincere lo scudetto e conquistare l'Europeo con i Bleus".



Quello di vincere con la Nazionale davanti al proprio pubblico è un obiettivo centrale: "Ronaldo era il mio idolo, mi ha fatto innamorare del calcio per la varietà delle sue giocate. Poi ovviamente c'era Zidane, un'icona francese. Chiunque lo rispetta e tutti vogliamo eguagliare quello che ha fatto in carriera. Sono convinto - ha chiuso Pogba - che questa generazione di talenti possa riportare la Francia ai bei tempi".