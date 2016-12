Juventus, Pogba e Dybala ora sono due casi

Se non è un doppio caso, poco davvero ci manca. Massimiliano Allegri non sa più cosa fare con Dybala e Pogba. Se il primo è partito titolare soltanto tre volte (e quando entra fa tanto arrabbiare il tecnico bianconero), per il centrocampista il problema rischia di essere cronico. Il francese sta vivendo un periodo negativo, non è più lui. L'anno scorso era decisivo, tanto da essere ambito per tutta l'estate da squadre come Manchester City, Psg, Barcellona e Real Madrid.



Tutte in fila pronte a offrire oltre 90 milioni di euro. Poi l'addio di Pirlo (avventura a New York, nella Mls) e Vidal (destinazione Bayern Monaco) lo hanno messo in difficoltà. Non è servito affidargli la maglia numero 10: maggiori responsabilità non hanno risvegliato quel giocatore capace di risolvere da solo le partite e mettere paura agli avversari. Allegri attende il francese e spera di riaverlo al più presto, anche perché 9 punti in 8 gare sono pochissimi e qualificarsi alla prossima Champions League è essenziale per sopravvivere nel calcio dei grandi.



Discorso un po' diverso, ma pur sempre problematico, quello legato a Dybala. Pagato 40 milioni di euro (32 più 8 di bonus) dal Palermo, l'attaccante argentino (fresco di debutto con la sua Nazionale nelle qualificazioni mondiali) non sembra rientrare totalmente nei piani di Allegri. Anche contro l'Inter Dybala è entrato nel finale: da titolare ha giocato soltanto con Roma (ko per 2-1, 30 agosto), Chievo (1-1, 12 settembre) e Bologna (vittoria per 3-1, 4 ottobre). Il tecnico bianconero gli rimprovera di essere troppo individualista e di non rincorrere l'avversario quando perde palla e lo esorta sempre a tornare. Insomma, per l'allenatore toscano c'è da lavorare ancora. Nel frattempo, la classifica piange e il terzo posto è distante 8 punti.