Juventus-Parma 7-0, Allegri: "Tecnicamente perfetti"

18:56 - Nonostante le assenze di Pirlo e Vidal, la Juventus ha superato il Parma 7-0 dominando il match: "Era importante vincere e sono contento per gli attaccanti che sono andati tutti in gol - ha commentato Allegri -. Non era semplice, ma chi ha giocato meno ha fatto una buona partita e tecnicamente siamo stati perfetti. Ho un gruppo affidabile e con questi giovani di valore la Juve ha il futuro assicurato". Sulla difesa a 4: "Si può migliorare".

"La vittoria era importante per chiudere bene questo mese difficile - ha aggiunto il tecnico bianconero a Premium Calcio -. Nei primi 15' abbiamo sofferto un po' la difesa a oltranza del Parma, ma poi siamo venuti fuori e non abbiamo concesso nulla. Non posso non essere contento". Non si può parlare però di prima "Juve di Allegri": "Ho sempre sentito mia questa squadra, anche quando ho giocato a 3 il modo di interpretare la partita era diverso rispetto al passato. Sto lavorando sulla difesa a quattro dall'inizio e c'è molto da migliorare, ma posso alternare i due moduli. Chi è entrato ha fatto bene, come Padoin e Romulo. Ho scelto Padoin e non Ogbonna perché era meno adattato a sinistra e tatticamente è bravo. Poi siamo stati bravi a variare le giocate, sfondando a destra nel primo tempo e a sinistra nella ripresa".