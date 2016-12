Juventus-Palermo 2-0: i bianconeri allungano in testa alla classifica

23:26 - Torna a vincere e ad allungare in testa alla classifica la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci dal pareggio col Sassuolo e dalla sconfitta in Champions, hanno battuto in casa 2-0 il Palermo portandosi a quota 22 punti, tre in più della Roma seconda. A sbloccare il match ci ha pensato Vidal al 32' su assist decisivo di Carlitos Tevez. Nella ripresa, al 64', è arrivato anche il primo gol in campionato di Llorente.

LA PARTITA

E con questa sono ventitrè vittoria di fila in casa per la Juventus. Con Conte alla guida o con Allegri, il risultato non cambia e lo Stadium si conferma un fortino. Quel che più conta però per i bianconeri è l'aver ripreso a marciare in campionato, mettendosi alle spalle il momento un po' così dopo il pareggio col Sassuolo e la sconfitta di Atene, e approfittando al meglio del mezzo passo falso della Roma a Genova. Con un 2-0 rotondo e mai in discussione, la Juventus ha allungato davanti a tutti pur senza sfoderare una prestazione di grandissima intensità. Scelta o necessità, sarà il futuro a stabilirlo.Nei primi trenta minuti, oggettivamente abbastanza lenti e senza sussulti, gli occhi erano tutti puntati su Allegri, pronti a portare avanti la tesi di una Juventus stanca, demotivata e in difficoltà. La difesa del Palermo ha retto bene l'urto, ma è proprio quando i rosanero hanno pensato di poter mettere il naso fuori dalla propria metà campo che i bianconeri hanno sbancato il jackpot. L'episodio chiave arriva al 32' con Pereyra, preferito inizialmente a Lichtsteiner, bravo a rubare palla a metà campo innescando il contropiede di Tevez; assist a Vidal e 1-0.

Con la Juventus in vantaggio il match prende una via precisa che gli uomini di Iachini, mai più pericolosi dopo il sinistro di Vazquez al 29', non riescono a invertire. Pur senza un assedio alla porta di Sorrentino, il centrocampo bianconero ha saputo controllare il ritmo del match e delle giocate, trovando il 2-0 finale con il primo gol stagionale di Fernando Llorente sugli sviluppi di un corner calciato da Pirlo. A dare vivacità ai minuti finali ci pensa l'ingresso di Giovinco che all'88' è sfortunato nel colpire il palo con un bel sinistro da fuori. Poco importa, Allegri trova i tre punti, il sorriso e i gol di Llorente. Solo buone notizie, insomma, dal pomeriggio dello Stadium.



LE PAGELLE

Vidal 7 - A ritmo lento, ma decisivo come sempre. A dire il vero sembra un po' appesantito rispetto a quello che siamo abituati a vedere, ma nonostante questo non fa mai mancare il suo apporto in zona gol e la sua pressione a metà campo.

Gonzalez 6 - Un'altra buona prova per il costaricano, una miniera d'oro per il proseguio del campionato. Allo Stadium non ha sfigurato.

Llorente 6,5 - Finalmente, direbbe qualcuno. Il gol arriva dagli sviluppi di un corner, ma la speranza per il popolo bianconero è che sia il primo di una lunga serie

Tevez 6,5 - Non segna, ma fa segnare. Decisivo come sempre, ma non è più una novità



IL TABELLINO

JUVENTUS-PALERMO 2-0

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Ogbonna 6,5, Bonucci 6, Chiellini 6,5; Pereyra 6 (8' st Lichtsteiner 6), Vidal 7, Pirlo 6,5 (19' st Pogba 6), Marchisio 6,5, Asamoah 6; Tevez 6,5 (35' st Giovinco 6,5), Llorente 6,5. A disp.: Storari, Rubinho, Mattiello, Romulo, Coman, Morata. All.: Allegri 6,5

Palermo (3-5-2): Sorrentino 5,5; Munoz 5,5, Gonzalez 6, Andelkovic 5,5; Pisano 5, Bolzoni 5,5, Rigoni 5 (29' st Maresca 5,5), Barreto 5 (14' st Belotti 5,5), Feddal 5; Vazquez 5,5 (35' st Quaison sv), Dybala 6. A disp.: Ujkani, Terzi, Emerson, Morganella, Chochev, Ngoyi, Lazaar, Joao Silva, Makienok. All.: Iachini 5,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 32' Vidal, 19' st Llorente

Ammoniti: Marchisio, Vidal (J); Barreto (P)

Espulsi: nessuno