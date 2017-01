Juventus: nuovo modulo per esaltare qualità e attacco

Un cambio di rotta pensato dal tecnico bianconero in settimana, un po' per necessità e un po' per la volontà di cambiare le carte in tavola della rosa bianconera. Allegri del resto non aveva mai nascosto la volontà di schierare il tridente pesante affiancando alla HD (Higuain-Dybala) la forza fisica e il sacrificio di Mandzukic, ma contro la Lazio il tecnico ha fatto di più affidandosi anche a Cuadrado oltre alla regia di Pjanic. Insomma, tutti i migliori erano in campo contemporaneamente per la prima volta in stagione. Una combinazione che ha entusiasmato gran parte dei tifosi bianconeri allo Stadium alla lettura delle formazioni, con le poche perplessità dell'immediata vigilia spazzate via da una prestazione spettacolare e una pratica chiusa in poco più di un quarto d'ora.



Il 2-0 contro la Lazio è un primo passo verso un cambio di modulo che Allegri sta studiando da diverse settimane per risolvere un problema legato al centrocampo che da inizio anno sta affliggendo la Juventus, complici anche gli acciacchi di Marchisio. I tempi di Pirlo, Vidal e Pogba sono ormai passati e gli attuali interpreti, con l'aggiunta di un Pjanic difficile da inserire in maniera efficace nello storico 3-5-2, portano a pensare a un modo di giocare che valorizzi la qualità offensiva della squadra, chiedendo a turno a Mandzukic e Cuadrado di sacrificarsi come fatto egregiamente contro i biancocelesti.



Al resto ci pensa come al solito la HD, ancora in gol allo Stadium e ancora decisiva in campionato. Il Pipita ormai è pienamente al centro del progetto, in gol consecutivamente nelle ultime cinque giornate di campionato, mentre Dybala dopo le difficoltà iniziali in stagione ha ritrovato la confidenza col gol, soprattutto allo Juventus Stadium.