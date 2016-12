Juventus, nuovo look per Pogba: ora è biondo

Nuovo drastico cambio di look per Paul Pogba. Reduce dall'Europeo perso in finale contro il Portogallo, il centrocampista bianconero - attualmente in vacanza e al centro di diversi rumors di mercato- ha fatta tappa dall'acconciatore di fiducia per farsi biondo. Ma come sempre il nuovo taglio è stato impreziosito anche da alcune figure sia sulla parte destra che su quella sinistra della testa. Non è la prima volta che il francese stupisce tutti con acconciature ardite. E anche questa volta non ha tradito le aspettative.