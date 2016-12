Juventus, notte scudetto: altro match ball 

10:00 - La Juventus ha il secondo match ball per lo scudetto. Contro la Fiorentina i bianconeri hanno l'occasione di chiudere la pratica con cinque giornate d'anticipo e festeggiare il quarto titolo consecutivo. Sarebbe il primo per Max Allegri alla guida della Vecchia Signora, al primo tentativo. Ma il destino non dipende solo dalla Juve: con una vittoria allo Stadium bisognerà sperare che la Lazio non vinca contro il Parma. Lo champagne è in fresco.

Serve una vittoria contro i viola, nemici da sempre. A quel punto tutti attaccati alla radiolina, anzi allo smartphone visto che i tempi sono cambiati, per sperare in delle buone notizie dall'Olimpico fronte Lazio. Con i tre punti sarebbero tagliati fuori dalla lotta Roma e Napoli. In caso di pareggio degli uomini di Allegri, la festa potrebbe essere rinviata a giovedì sera. Con un punto, per diventare già campioni, servirebbero tre risultati: la sconfitta della Lazio, la mancata vittoria della Roma a Sassuolo e di quella del Napoli contro l'Empoli. Il Napoli? Sì, perché con una vittoria la squadra di Benitez si porterebbe a -15 dalla vetta con lo scontro diretto ancora da giocare. Calcoli che comunque non mettono in discussione il titolo per la banda di Allegri, stasera o al massimo sabato contro la Sampdoria.

Max, però, ha voglia di chiudere la pratica, fare una piccola festa e poi pensare subito al Real Madrid. Per questo, dopo il turnover contro il Torino, torneranno i migliori. Da Chiellini a Tevez, passando per Marchisio (squalificato per il derby). L'allenatore livornese vuole la giusta cattiviera per conquistare i tre punti e molto più. C'è la gloria che li attende.