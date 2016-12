Juventus-Napoli, trasferta vietata per i tifosi azzurri: è polemica

Niente tifosi del Napoli (e ai residenti in Campania) allo Juventus Stadium per la sfida-scudetto del 13 febbraio. Questa la decisione presa del Prefetto di Torino che ha recepito le indicazioni dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive: ci sarebbe troppa tensione tra le tifoserie che potrebbe sfociare in pericolo alla sicurezza pubblica . In pratica, la stessa scelta dell'andata al San Paolo ma è polemica.

Il 26 settembre scorso, partita d'andata, il settore ospiti del San Paolo rimase chiuso anche per le condizioni precarie dell'impianto ma, ci si chiede da Napoli, come mai succede la stessa cosa in una struttura moderna come lo Juventus Stadium? In parte si è voluto scegliere lo stesso metro di giudizio di Napoli-Juventus, come a non scontentare nessuna delle due parti, in una sorta di par condicio uscita male.

Ma non sono da scordare i danni riportati al settore ospiti dello Stadium nelle trasferte napoletane recenti, con rotture di lavandini e sanitari nei bagni. E' comunque allo studio la possibilità di aprire il settore ai tifosi azzurri residenti a Torino o magari a progetti come scuole calcio o bambini.