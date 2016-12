Juventus-Napoli, Allegri: "Supercoppa obiettivo importante"

15:19 - Massimiliano Allegri e Carlos Tevez hanno parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì col Napoli per la Supercoppa italiana. "Il primo obiettivo stagionale era la qualificazione agli ottavi di Champions League, la Supercoppa è il secondo - ha detto il tecnico bianconero - La Juve può fare strada in Champions. Anche se ora non è nella condizione migliore Tevez è importate per noi. Come gestirlo? Martedì andiamo in vacanza".



"Contro il Cagliari noi abbiamo fatto il nostro dovere - ha proseguito Allegri - siamo tornati a vincere ed è la cosa più importante. Il solo obiettivo del Napoli non è la Supercoppa, c'è anche il terzo posto. Loro non hanno più fame di noi". "La Supercoppa è importante - ha detto Tevez - A questo punto della stagione c'è un po' di stanchezza, ma serve una bella partita. Dopo il Mondiale era normale che Higuain accusasse un po' di fatica, ma El Pipita è sempre pericoloso. È la mia prima volta a Doha ed è impressionante per un sudamericano come me vedere la grandezza degli edifici. Per fare gol serve anche fortuna. Contro il Cagliari ho segnato perché il pallone mi è finito sui piedi, ho segnato 10 gol ma posso fare meglio: la classifica cannonieri è un obiettivo stagionale. Mi trovo bene con tutti. Con Coman, Morata e Giovinco ho giocato meno, mentre con Llorente ci conosciamo meglio".