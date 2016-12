13 febbraio 2016 11:34 Juventus-Napoli 1-0: Zaza firma il sorpasso in vetta Un gol della punta allʼ88ʼ regala il big match ai bianconeri. Quindicesima vittoria di fila e vetta

La Serie A ha una nuova capolista: la Juventus. Nello scontro scudetto dello Stadium, i bianconeri hanno superato 1-0 il Napoli con un gol di Zaza all'88', raggiungendo la quindicesima vittoria di fila in campionato e portandosi davanti a tutti in classifica a +1 sulla squadra di Sarri. La giocata della punta ha deciso un match equilibratissimo e con poche occasioni. Di Insigne e Dybala, entrambre nella ripresa, le altre emozioni.

LA PARTITACi sono volute venticinque giornate per rivedere la Juventus davanti a tutti in classifica, ma tant'è, è ancora lì. Nonostante un paio di mesi da incubo a inizio campionato quando addirittura si parlava del rischio esonero in panchina, i bianconeri hanno completato la rincorsa sull'unica squadra in grado di sfruttarne, in parte, il regalo. Quindici vittorie consecutive in campionato e l'ultima di valenza doppia proprio contro il Napoli di Sarri, ex capolista e superata all'88', quando sbancare a seconda dei punti di vista dà ancora più soddisfazione o dolore. Si è chiuso il cerchio, forse, ma il sinistro di Zaza deviato beffardamente da Ghoulam alle spalle di Reina rischia seriamente di diventare il punto di svolta di un'intera annata.







IL TABELLINOSì perché la partita ha restituito tutti i valori dentro e fuori dal campo espressi dal campionato finora. Due squadre attente, messe in campo perfettamente da Allegri e Sarri, praticamente senza punti deboli fino a pochi giri d'orologio dal fischio finale. Venti uomini racchiusi in venti metri da una parte all'altra del rettangolo di gioco, meticolosi nelle chiusure preventive e costanti nella pressione al portatore di palla. Un manifesto del calcio all'italiana, quello della tattica, che negli anni è diventato il nostro miglior vanto e l'appunto a cui appigliarsi per la carestia di gol. Anche lì, punti di vista. Per novantatré minuti la sfida dello Stadium è stata la sublimazione del perfezionismo che nel calcio vorrebbe dire 0-0. Senza errori non ci sarebbero gol. Una noia probabilmente per tifosi disinteressati, una torta al cioccolato per gli amanti del dettaglio.



Ma il calcio è anche emozione, il gol. Ed è arrivato, siglato Zaza uno che quando vede il Napoli non si tira certo indietro, nel momento più infame. A due minuti dalla fine, come un gancio sotto il mento a pochi secondi dal gong. Un sinistro dell'attaccante lucano deviato leggermente da Ghoulam, ma quanto basta per mandare fuori giri Reina, fino a quel momento solo spaventato da Dybala al 63' ma mai impegnato seriamente. Tanto quanto Buffon dalla parte opposta, salvato al 35' da Bonucci - acciaccato da uno scontro con Khedira - con un salvataggio miracoloso sullo spauracchio Higuain. Il Pipita e il Napoli hanno interrotto la loro striscia positiva, ma ora viene il difficile cioè non perdere testa e terreno e compiere un miracolo che nelle ultime quattro edizioni della Serie A non è mai riuscito a nessuno, tenere la scia della capolista torinese. Allegri e Sarri avranno di che divertirsi.

LE PAGELLEZaza 7 - La sua perla rischia di aver scritto la storia. Ci mette l'anima e per questo piace ai tifosi a prescindere, come quando ruba palla alla difesa all'altezza della bandierina. Se poi trova anche la giocata decisiva, chi lo ferma più.



Higuain 5,5 - Tutti i fari erano puntati su di lui, l'uomo in grado di far abdicare la Vecchia Signora. Invece mostra nervosismo con sé, compagni e arbitro dal primo momento. Perde tutti i duelli aerei e calcia (male) per la prima volta all'80'.



Barzagli 7 - Imperioso sul Pipita. Non lo molla un centimetro, non gli concede una sponda o una accelerata. Stravince il duello con fisico e intelligenza



Allan 7 - Il migliore in mezzo al campo per Sarri. Moto perpetuo, lega i reparti con quantità e qualità. Prova anche qualche incursione ma senza fortuna



Bonucci 7 - Il suo anticipo di punta su Higuain vale un gol. Uno e mezzo considerando che era già a mezzo servizio. Infatti nella ripresa alza bandiera bianca