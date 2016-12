Juventus, Morata vede l'Atletico e scalpita: "Vorrei giocare"

15:12 - Alvaro Morata si candida per un ruolo da protagonista nel match di Champions contro l'Atletico. L'attaccante spagnolo, al Real fino allo scorso anno, sente aria di derby e scalpita. Difficilmente Allegri lo proporrà dal 1', ma il ragazzo è in forma e lo ha ampiamente dimostrato nella fetta di partita disputata a Bergamo e condita dal primo gol italiano: "Chi non vorrebbe giocare in Champions? Mi fa piacere tornare a Madrid dove ho amici e bei ricordi".

Lo scorso anno Morata strappò all'Atletico Madrid la Champions League, seppur con un ruolo leggermente marginale. Ma ai colchoneros non è mai riuscito a fare gol. Mercoledì potrebbe essere un'occasione perfetta, anche se è destinato a guardare il match dalla panchina dato che Llorente (al momento) sembra intoccabile. Morata, come testimonia il bel gol all'Atalanta, sta crescendo in fretta dopo l'infortunio che ne ha "contaminato" la preparazione: "In Italia le difese sono più difficili da attaccare - garantisce -, imparerò molto nel vostro campionato". In realtà ha già mostrato lampi di classe pura e spera di ritagliarsi prima o poi un ruolo da protagonista. Magari già dal 'Calderon'...