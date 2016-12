Juventus, Morata regala una serata speciale a un tifoso

Su Facebook, Gianmarco (siciliano che ora vive a Torino per studio) ha raccontato in un lungo post la straordinaria avventura. "Dopo la partita sono andato al solito pub, quando mi hanno detto che stava entrando Morata ero così emozionato... Mi ha puntato e mi ha chiesto se avevo già ordinato la pizza e, alla mia risposta affermativa, ha detto al titolare che l'avrebbe pagata lui!". Evidentemente lo spagnolo si era accorto che il ragazzo indossava proprio la maglia numero 9 bianconera, che presto è diventata "doppia": "Me ne ha regalata una nuova firmandola e scrivendo la dedica in spagnolo 'Al mio amico Gianmarco con affetto".

Finita qui? Per niente, il meglio deve ancora arrivare: "Mi ha chiamato al suo tavolo, stavo quasi per svenire dall'emozione. Mi sono seduto con i suoi amici, abbiamo chiacchierato, fatto foto ma soprattutto mi ha chiesto il numero di telefono. Poi mi ha fatto uno squillo, io ora ho il suo numero! Mi ha detto di chiamarlo se avrò bisogno di qualcosa. Grazie mi hai reso felice". Una storia da libro cuore documentata dalle foto, un gesto da campione da parte di Morata, ancora più bello di quelli visti sul campo da calcio.