Juventus, Morata guarda avanti: "Ho regalato la medaglia della Champions"

Forse perché alla fine il suo gol è stato inutile, ma la sconfitta contro il Barcellona brucia e tanto per Alvaro Morata. "Sono giorni molto duri - ha detto a Cadena Ser - La maglia del Barcellona? Non l'ho scambiata con nessuno perché non voglio nessun ricordo di quella serata. Non guarderò nemmeno la medaglia, l'ho regalata ad una persona a me cara". Sul futuro: "Il Real Madrid? Non dipende da me, sto bene alla Juventus".