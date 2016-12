Juventus, Moggi a tutto campo: "Pogba? L'anno prossimo rimane"

11:09 - E' un Luciano Moggi a 360° quello che si è confessato ai microfoni di Sportitalia. "Pogba? Resta alla Juve il prossimo anno - ha spiegato l'ex dg -. I bianconeri non vogliono dare via i giocatori migliori". Sulla stretta di mano con Moratti: "Era una battuta, di certo non mi lavo la mano per avergliela data". Una frecciata a Galliani: "Juve-Milan? Arrivo a pensare che abbia creato il polverone per non parlare delle carenze della squadra".

Senza peli sulla lingua (come sempre), l'ex dg ha toccato diversi argomenti. La stretta di mano con Moratti e le polemiche conseguenti. "Se una persona mi dà la mano, io rispondo, il pensiero sulla persona non cambia, Moratti è stato gentile a dare la mano, e io ho ricambiato - ha spiegato - Dal processo è venuto fuori che non esistevano le comunicazioni esclusive dei dirigente della Juve nei confronti dei designatori".



Sul futuro di Pogba. "Resta alla Juve il prossimo anno. Zidane quando è stato venduto aveva 31 anni, Pogba ne ha 22 - ha aggiunto l'ex dirigente -. Non è mai arrivata un’offerta reale del Psg, anche se ai francesi servirebbe tanto Pogba. Il ragazzo può diventare un campionissimo, ci vuole cautela per farlo crescere".



Capitolo Milan. "E' un mescolamento di ruoli. Hanno preso Destro perché volevano un centravanti che creasse gli spazi, mentre Destro è un giocatore che va servito. Al Milan con questi giocatori si fa difficoltà ad attaccare, è una squadra impostata sulle ripartenze ma in casa a San Siro hai problemi a sfondare. La perdita più grossa per il Milan credo sia De Jong, davanti alla difesa fa da frangiflutti e ferma gli avversari, la mancanza di De Jong è la cosa più importante per il Milan. La difesa del Milan? Sono tutti lenti e di grossa stazza. Devono prendere difensori veloci, tanto di cappello invece per Antonelli, lui però non è un difensore. Menez? Troppo discontinuo".



Chiusura con frecciata a Galliani. "Juve-Milan? Arrivo a pensare che abbia creato il polverone per non parlare delle carenze della squadra".