Juventus, Messi incorona Dybala: "Avrà un grande avvenire"

"Dybala è un grande giocatore" , è il pensiero, rilasciato a Tuttosport, di Leo Messi , che incorona l'attaccante della Juventus e il suo nuovo compagno di Nazionale . "Paulo ha davanti un grande futuro. Sicuramente farà parlare di sé nei prossimi anni. E' un giocatore di qualità , fidatevi di me", ha poi continuato il fantasista del Barcellona , al momento out per infortunio, parlando sull'attaccante bianconero.

In passato il Barcellona aveva fatto un timido sondaggio, ma sul giocatore sono sempre state attente sia Juventus sia Milan. In estate i rossoneri avevano fatto un'offerta al Palermo, considerata ottima da Maurizio Zamparini, ma il giocatore ha sempre desiderato trasferirsi a Vinovo e indossare la maglia della Juventus. E visto l'addio di Tevez (tornato al Boca Juniors), per Massimiliano Allegri è stato un grande acquisto. Adesso è arrivata anche l'incoronazione di Messi e quei 40 milioni di euro spesi per averlo (32+8 di bonus) sono ormai dimenticati.