Juventus, Marotta: "Vogliamo tenere Morata ma dipende anche dal Real"

Giuseppe Marotta ha parlato a Premium Sport della situazione Morata: "Affronteremo il discorso quanto prima: lui era una promessa, ora è una realtà. La Juventus farà di tutto per trattenerlo ma dipende anche dalla volontà del Real Madrid". Niente da fare per Ibrahimovic: "E' un campione ma noi abbiamo un'altra filosofia, puntiamo su una linea giovane. E in Italia credo che nessuno possa permettersi il suo contratto".