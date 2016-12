Juventus, Marotta: "Morata vuole rimanere, ma non dipende da noi"

Il futuro di Morata è ancora incerto, come ha confermato Beppe Marotta a Premium Sport: "La sua situazione non dipende solo da noi, vogliamo tenerlo e cercheremo di parlare con il Real Madrid il prima possibile. La volontà del giocatore è determinante, Alvaro si è valorizzato qui da noi, è diventato una realtà a Torino: è molto legato al club, ma di fronte abbiamo il Real che ha tutti i modi per convincerlo. Faremo forza sulla sua volontà".

Marotta ha parlato anche della trattativa per Andrè Gomes: "Noi valutiamo quello che ci ruota intorno e vedremo quali possibilità potremo cogliere. Questa rosa comunque è già molto valida, abbiamo fatto una grande stagione, anche in Champions. Non è facile migliorare questo gruppo. Obiettivi del prossimo mercato? Noi abbiamo un obiettivo a medio termine che è quello di inserire giovani come Rugani per farlo diventare il nuovo Barzagli o il nuovo Chiellini. E pi inserire anche profili d’esperienza internazionale come abbiamo fatto con Evra. Vogliamo fare un mix di giovani e meno giovani: questo sarà l'obiettivo anche per il prossimo mercato".



E sul rinnovo di Evra, l'ad bianconero ha concluso: "Con lui abbiamo un rapporto splendido, lui è molto contento di stare qui e una sua permanenza o meno non dipende dalla nostra volontà, ma da scelte di carattere familiare. Affronteremo la situazione nelle prossime settimane e decideremo nel rispetto di un grandissimo professionista e di un leader. Noi abbiamo la voglia di continuare con lui ma le scelte personali vanno sempre rispettate come abbiamo fatto l'anno scorso con Tevez".