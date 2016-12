Juventus, Marotta: "Morata deve avere pazienza"

"Allegri ha dimostrato di avere le qualità giuste per guidare la Juventus - ha continuato Marotta a Radio Sportiva -. In Champions stiamo dando continuità dove abbiamo perso solo la finale. In campionato non è andata allo stesso modo per ora, ma con queste quattro vittorie di fila abbiamo ritrovato il nostro passo. Inoltre abbiamo superato il turno in Europa e conquistato la Supercoppa italiana".



Tra un mese inizia il mercato di gennaio: "E' più importante recuperare gli infortunati - ha risposto il dg -, soprattutto a centrocampo. Non dobbiamo riparare nulla a gennaio e siamo contenti di quanto fatto fin qua, anche perché secondo me non ci saranno opportunità vantaggiose". In uscita però potrebbe esserci Rugani: "Noi siamo soddisfatti di lui, è entrato in una difesa di campioni e non è facile inserirsi. Il suo percorso di apprendimento è importante, ci vuole calma e umiltà, poi l'occasione arriverà". Morata? "Deve avere pazienza, le competizioni sono tante".