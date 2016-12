Juventus, Marotta: "Morata? Conterà anche la sua volontà"

Marotta e Paratici sono pronti a ogni evenienza, in caso di addio dello spagnolo per fare ritorno in patria: "Stiamo monitorando diverse piste", ha assicurato l'ad bianconero. "Noi cerchiamo giocatori da Juve e dunque il cerchio si restringe". I nomi per l'attacco sono Cavani del Psg e Lukaku, vicinissimo all'addio all'Everton. In lista c'è anche Berardi, opzionato dalla Juventus per una cifra già pattuita col Sassuolo di 25 milioni di euro: "Domenico è un ottimo calciatore e valuteremo con la dovuta calma cosa sia meglio per noi e per il ragazzo. Se dovessimo acquistarlo, Berardi rimarrebbe con noi".



Si dovrà intervenire anche in altri reparti: "L'avere uno zoccolo duro come Buffon, Chiellini e Marchisio, che si è poi rinforzato con Barzagli e Bonucci, rappresenta un valore aggiunto e noi vogliamo operare proprio per rafforzarlo. Siamo consapevoli di dover abbassare l'età media della difesa. Se ora dominiamo, è proprio perché salvo situazioni specifiche e casi inevitabili, abbiamo sempre cercato di consolidare il gruppo".