Juventus, Marotta: "Mai trattato Pjanic, Montolivo non è un obiettivo"

La sconfitta di Verona è un campanello d’allarme in vista dei prossimi impegni?

Nel calcio è normale che quando si raggiunge qualcosa di straordinario ci possa essere un appannamento involontario. I calciatori non sono delle macchine, sono degli esseri umani e ci può stare una prestazione negativa. Questo ci deve spingere ad andare a Roma concentrati per cercare di vincere la Coppa Italia.



Cosa serve per migliorare questa Juve?

Il nostro è un gruppo di qualità che ha fatto risultati importanti e non è facile migliorarlo. Guarderemo il mercato valutando eventuali opportunità e vedremo cosa succederà. Questo è un gruppo professionale e grandi meriti vanno dati ad Allegri che ha ottenuto risultati soddisfacenti.



Pjanic, con una clausola rescissoria di 38 milioni, potrebbe essere un’opportunità?

E’ normale che attorno alla Juve vengano accostati buoni giocatori, ma è un calciatore della Roma, non lo abbiamo mai trattato e mi sembrerebbe scorretto affrontare altre situazioni. La nostra volontà è quella di confermare questo gruppo.



Montolivo potrebbe ripercorrere lo stesso percorso di Pirlo?

Pirlo arrivò in un momento in cui stavamo allestendo una squadra di grande qualità. Ora invece abbiamo un centrocampo che ci dà garanzie, senza nulla togliere al valore e alla professionalità di Montolivo, che non so neanche se firmerà con il Milan, ma noi comunque non lo abbiamo mai avvicinato.



Kovacic è un giocatore da Juventus?

La nostra rosa è formata da giocatori di grande qualità, non abbiamo bisogno di nuovi arrivi in questo momento. Soltanto se qualcuno venisse ceduto valuteremo se far entrare qualcuno: vogliamo mantenere questo gruppo che ha dato grandi emozioni ai nostri tifosi.



Ibrahimovic farebbe ancora la differenza in Italia?

E’ un campione che è andato via dall’Italia quando il suo livello era ancora altissimo. Credo che i campioni siano sempre ben accetti in Italia e credo che la Serie A abbia bisogno di giocatori di questo genere.