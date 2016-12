Juventus, Marotta: "Le polemiche sugli arbitri? Tipicamente italiano, ma non falsano campionato"

15:16 - Beppe Marotta, il giorno dopo le pesantissime polemiche scatenate dal Napoli per gli errori del direttore di gara, dice la sua: "E' una forma tipicamente italiana prendersela con l'arbitro invece di fare autocritica: non parlo del Napoli ma in generale. Ormai l'aggettivo 'falsato' viene usato ogni volta che c'è un errore dei direttori di gara, ma in un campionato alla fine gli episodi si bilanciano e a vincere è la più forte", ha detto il dg juventino.

Il direttore generale bianconero spiega: "Tevez non lo scopriamo oggi: sta ritrovando la forma migliore nell'ambito della sua carriera - riporta Calciomercato.it -. Non parlerei di crescita, ma di conferma del suo valore che ha dimostrato da anni. Probabilmente l'habitat che vive lo fa esprimere al meglio, il merito va alla società, all'allenatore e ai compagni. Dobbiamo essere concentrati su tutte e tre le competizioni che ancora ci vedono protagonisti: non abbiamo ancora vinto, nulla ma vogliamo farlo assolutamente. Spericamo che la fortuna ci aiuti con gli infortuni".

"La tecnologia può aiutare come nel caso del gol-non gol, ma non si può ricorrere alla moviola in campo: l'errore umano fa parte del gioco, ma solo in italia il lunedì si parla di arbitri. L'appello di De Sanctis? Evidentemente si riferisce alla sua società, noi non abbiamo questi problemi. Barzagli in Nazionale? Ogni volta che un nostro giocatore ottiene la convocazione è motivo di grande orgoglio per tutta la Juventus. Ancora di più per Barzagli che è stato fuori 8 mesi per infortunio".