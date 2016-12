Juventus, Marotta: "Dybala aveva bisogno di tempo, ora servono vittorie"

Paulo Dybala , sempre lui. Beppe Marotta è dovuto tornare sull'argomento, dopo la grande prestazione dell'argentino contro l'Atalanta: "Come ha detto Allegri, serve più tempo a chi arriva dalla provincia, noi abbiamo fiducia in lui : se ne sta parlando troppo". Poi sul campionato: "Recuperati gli infortunati, stiamo facendo bene: siamo già la seconda miglior difesa e ora vogliamo una serie di vittorie consecutive ".

Intervenuto all'inaugurazione milanese del master Sport Business Management, l'ad bianconero ha avuto parole di elogio per l'ex attaccante del Palermo: "Un giovane, quando arriva dalla provincia, deve avere il tempo necessario per assestarsi, capire dove si trova, che tipo di maglia indossa: Dybala avrà tempo per mettere in luce le sue qualità". Poi Marotta è tornato sull'obiettivo trequartista mancato in estate: "Siamo contenti di quanto fatto sul mercato, c'è tempo per dimostrare il valore di queste operazioni".

La Juventus sta meglio e sta recuperando posizioni in serie A, Marotta indica la strada: "Allegri in questo periodo ha a disposizione l'organico completo e i risultati si vedono, dobbiamo forse trovare maggiore finalizzazione e concretezza ma sono fiducioso. E' evidente che cambiare 10-11 giocatori significa creare difficoltà, che poi sono state maggiorate dagli infortuni degli altri, ma recuperemo quanto prima". L'obiettivo scudetto non è quindi abbandonato: "L'anno scorso abbiamo perso col Parma già retrocesso e poi abbiamo vinto il campionato, non si può mai dire. Certo ora serve inanellare una serie di vittorie, come eravamo abituati, a partire dal match con il Sassuolo".

Infine, un'idea per migliorare la Lega Serie A: "Servirebbero più manager e meno presidenti. Quante volte nelle assemblee i presidenti si alzano e dicono ai dirigenti 'taci che tu tu non sei il padrone'. Spesso si pensa in modo ottuso, in Premier ci sono manager e infatti ci surclassano in tutto".