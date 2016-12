Juventus, Marchisio: "Mi scuso con i non vedenti, la concitazione ha preso il sopravvento"

Dopo le polemiche per un tweet postato durante Inter-Juventus di Coppa Italia - "Ammonizione Zaza. Dicono che ha scalciato. Telecronaca fatta da un non vedente' - Claudio Marchisio è tornato sui suoi passi: "Infelice e sbagliato è stato il mio scivolone, ancorché scherzoso, sui non vedenti. Mi scuso, la concitazione ha preso il sopravvento e non dovrebbe succedere". Niente scuse al telecronista: "Ognuno ha il diritto di esprimere un giudizio".