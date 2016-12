Juventus, Mandzukic: "Resto al 100% e saremo ancora più grandi"

In un'intervista a Novosti Sportske, Mandzukic dichiara grande amore alla Juventus : "Voglio restare qui al 100%, sono felice. Il prossimo anno vogliamo fare ancora meglio. Dobbiamo mantenere questo gruppo e inserire un paio di campioni. Così potremo lottare per vincere la Champions ". L'attaccante croato dedica anche un pensiero a Massimiliano Allegri : "Mi ha voluto e mi ha sempre sostenuto, è un uomo con le idee chiare e i risultati parlano per lui".

Poi, Mandzukic ha aggiunto: "L'inizio a Torino non è stato semplice, avevo dei problemi fisici e non mi confrontavo con il calcio italiano. È servito tempo per ambientarsi e compattare la squadra.La svolta c'è stata dopo la sconfitta di Sassuolo: negli spogliatoi ci siamo guardati negli occhi e confrontati. Ho capito che questa squadra aveva carattere e che la Juventus avrebbe fatto un grande campionato. Se arriva Cavani? Sono affari della società". Il croato, al primo anno in bianconero, ha segnato 13 gol: 10 in campionato, due in Champions e uno in Coppa Italia.