Juventus, Mandzukic domenica a Torino. Lunedì visite mediche

Mario Mandzukic arriverà a Torino domenica e lunedì mattina alle 8 si sottoporrà alle visite mediche. E' l'ultimo passo prima dell'ufficialità. Il croato, appena acquistato da Beppe Marotta per 18 milioni di euro, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in bianconero dopo una stagione all'Atletico Madrid. Con il club spagnolo Mandzukic ha collezionato 43 presenze (28 in campionato), segnando 20 gol (12 nella Liga). Con l'Atletico ha vinto una Supercoppa di Spagna.