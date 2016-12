Juventus, manca la fame e che errori quelli di Allegri

Puoi anche spendere milioni su milioni e comprare i giocatori più forti dalle tue avversarie dirette (Pjanic dalla Roma e Higuain dal Napoli), ma se ti mancano la fame, la cattiveria e il coraggio, allora non vinci. Se ne è accorta la Juventus a San Siro contro l'Inter, in una gara perso dopo essere passata in vantaggio e non accadeva dall'aprile 2015 nel derby contro il Torino. Il secondo tempo dei bianconeri è stato disarmante, gol a parte di Lichtsteiner arrivato da un'invenzione sulla fascia di Alex Sandro. Poi, il buio assoluto. Sbloccato il risultato, la squadra di Massimiliano Allegri si è sciolta davanti alle manovre dell'Inter, alle progressioni di Joao Mario e un Icardi strabiliante, autore del pareggio e uomo assist per Perisic.



La difesa, la tanto decantanta BBBC, non ha funzionato e non è la prima volta in questa stagione tra Juventus e Nazionale. Assente anche il centrocampo, nonostante questa volta Pjanic abbia iniziato dal primo minuto. Insomma, così non si può andare avanti. Perché magari in Italia non ci saranno problemi a rialzarsi e vincere il sesto scudetto di fila, ma questa squadra è stata costruita per vincere in Europa, una Champions League che manca da 20 anni ed è l'ossessione dei grandi club. Allegri lo ha subito sottolineato nel post gara. Se manca la personalità e quella fame di vittorie, difficilmente puoi vincere. Poi, certo non va tolto il merito a una bellissima Inter, che se giocasse sempre così potrebbe davvero lottare per i primi tre posti e sognare il ritorno nell'Europa che conta.



Ma il problema non è solo la poca cattiveria messa in campo dalla Juventus. Ci sono anche gli errori di Allegri, sbeffeggiato sul web dai tifosi bianconeri e non per la scelta di tenere in panchina Higuain, l'uomo dei sogni strappato al Napoli con il pagamento di una clausola da 90 milioni di euro. In Champions contro il Siviglia aveva fatto discutere l'assenza di Pjanic e ora c'è anche quella del Pipita. Negli ultimi due anni l'allenatore livornese ha centellinato le presenze di Morata e Dybala, ma questa volta è diverso. Allegri non voleva bruciare subito lo spagnolo (all'epoca 21enne) e voleva fare ambientare l'argentino, classe 1993 e troppo giovane per prendersi sulle spalle una big come la Juve. Pjanic e Higuain sono due campioni affermati che il nostro calcio lo conoscono a memoria. Il bosniaco è arrivato alla Roma nell'estate 2011, l'argentino al Napoli nel 2013 e prima giocava nel Real Madrid. Insomma, non due sprovveduti. Forse è arrivato il momento di dare un'idea di squadra titolare e scegliere gli uomini sui quali puntare. Poi, toccherà ad Allegri spronare l'orgoglio e la voglia di vincere di un gruppo rimasto a bocca asciutta nella sfida contro l'Inter.