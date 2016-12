Juventus, maglia numero 10 per Pogba: "Che onore"

La maglia numero 10 della Juventus sarà indossata, a partire dalla Supercoppa contro la Lazio, da Paul Pogba. Per il talento francese un altro riconoscimento per quanto sta facendo con la divisa bianconera. Un'incoronazione importantissima che lo proietta direttamente tra i grandi della storia: Platini, Baggio, Del Piero e Tevez. "E' un onore per me indossare la maglia numero 10 della Juventus dopo grandissimi giocatori", le sue parole.