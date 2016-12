Juventus, lavaggio artroscopico per Marchisio: "I tempi non cambiano"

Claudio Marchisio non è riuscito a godersi la festa allo Juventus Stadium dopo il match con la Sampdoria: l'assenza ad una semplice passerella è suonato come un campanello d'allarme p er i tifosi bianconeri. Il giorno dopo, la Juve ha voluto tranquillizzare tutti con un comunicato: "E' stato necessario effettuare un lavaggio artroscopico. Lo staff conta di rispettare i tempi di recupero previsti nei 6 mesi circa".

Vengono confermato quindi i tempi di recupero per Marchisio, che ora proseguirà il programma riabilitativo a Vinovo per cercare di tornare in campo entro novembre: "La situazione sta gradualmente tornando alla normalità" dice ancora il comunicato bianconero.

Ecco il motivo dell'assenza allo Stadium, ecco perché la dirigenza juventina sta spingendo per due grandi acquisti a centrocampo: André Gomes e Pjanic. Così il "Principino" potrà tornare in tutta calma e sicurezza.