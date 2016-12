Juventus, la stagione 2016/17 riparte da Vinovo

Le vacanze della Juventus sono già finite e oggi l'estate bianconera si trasferirà sul campo. A Vinovo inizierà ufficialmente la stagione dei Campioni d'Italia in carica agli ordini di Massimiliano Allegri. Assenti i nazionali impegnati a Euro 2016 come Evra, Pogba e Khedira. Una settimana e mezza di lavoro intensa prima del trasferimento in Australia per lo Juvenuts Jeep Tour 2016 e per le sfide di International Champions Cup.

Ricomincia oggi l'avventura dei pentacampioni d'Italia. La Juventus, infatti, si raduna a bassa voce a Vinovo per dare inizio a una nuova stagione. Lo farà senza i nazionali ma con Miralem Pjanic, l'acquisto (fino adesso) più costoso dell'estate, con Dybala e Alex Sandro, i 'vip' che saranno subito a disposizione di Massimiliano Allegri. Da oggi a domenica 17 due sedute di lavoro a Vinovo, ovviamente a porte chiuse. Poi, quando l'organico sarà quasi al completo, la partenza per Australia e Asia, ovvero per una tournée che durerà due settimane. Intanto l'ad Beppe Marotta e il diesse Fabio Paratici stanno lavorando per definire gli ultimi colpi. Il più vicino sembra essere Mehdi Benatia, che i bianconeri vorrebbero in prestito e che invece il Bayern intende cedere a titolo definitivo.



La Juventus non si fida delle condizioni fisiche del difensore ed è pronta ad accettare l'obbligo di riscatto solo se Benatia riuscirà a garantire un certo numero di presenze. La ricerca dell'attaccante che sostituirà Alvaro Morata porta al cileno Alexis Sanchez, che però costa tanto denaro, e al croato Marko Pjaca, che ha già respinto la corte del Napoli e che piace al Milan. Il nodo è la trattativa da portare avanti con il presidente-padrone della Dinamo Zagabria, a quanto sembra un personaggio non semplicissimo con il quale intrattenere rapporti.