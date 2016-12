Juventus, l'affondo di Agnelli: "In Lega comandano i 70enni"

19:15 - Duro affondo di Andrea Agnelli al sistema calcio italiano dalle colonne del tedesco Die Zeit. "Da noi non succede nulla senza l'Assemblea dei Presidenti - ha detto il numero 1 della Juve -. La Lega è debole. Questo porta ad una situazione meno trasparente e a conflitti di interesse. Con poche eccezioni i presidenti hanno 60-70 anni". Su Calciopoli: "Abbiamo presentato una domanda di risarcimento alla Figc di 443 milioni. Aspettiamo l'udienza".

Non usa giri di parole per dire cosa pensa e le sue sono stilettate verso chi comanda il nostro calcio. "Ci sono pochi quarantenni. E il caso del Parma è solo la punta dell'iceberg: il fatto che un club possa arrivare fino a questo punto è frutto della cattiva gestione del calcio italiano - ha aggiunto -. Non mi preoccupa quello che l'Italia pensa dell'Italia, mi preoccupa tanto quello che gli altri pensano di noi, con i relativi danni all'immagine dovuta ai vari scandali".



Nella sua lotta all'establishment, un solo grande alleato, il patron della Roma James Pallotta, la grande rivale nella corsa scudetto. "Secondo me la Serie A in Italia dovrebbe essere gestita come la Premier League in Inghilterra, da persone che portano avanti l'intera Lega come prodotto - ha spiegato Agnelli - Con una strategia per lo sviluppo e l'esportazione del nostro calcio. In James Pallotta, il presidente della Roma, abbiamo trovato un alleato. Investitori stranieri in altri club? Non importa da dove arrivino gli investimenti, ma posso assicurare che la Juve resterà italiana".



Il grande obiettivo è portare la sua Juve nel giro di qualche anno a ridosso delle big d'Europa a livello di fatturato: "In questo momento ci sono quattro squadre che non hanno concorrenti in termini di fatturato: Real Madrid, Manchester United, Bayern Monaco e Barcellona. Sono seguiti da PSG e Manchester City, che però operano un doping finanziario, con i quali non posso concorrere. Se tolgo questi due club dalla classifica la Juventus sale all'ottavo posto. Il mio obiettivo è raggiungere il quinto posto in tre, quattro anni".



Sulla strada per il sogno Champions c'è il Borussia Dortmund: "Siamo la Juventus. Dobbiamo vincere ogni partita".