Juventus, Khedira fuori due mesi

Ora c'è anche il crisma dell'ufficialità. Sami Khedira dovrà stare fuori per ben due mesi. Tegola pesantissima per Allegri e la Juventus che non avranno a disposizione il tedesco per lungo tempo. Gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto, infatti, hanno evidenziato una lesione miotendinea di secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore si era fatto male nell'amichevole di sabato contro il Marsiglia .

"Coraggio Sami, ti aspettiamo presto in campo", il messaggio della Juve. Non è la prima volta che Sami va incontro a infortuni del genere. Nel 2014, infatti, si infortunò durante il riscaldamento della finale del Mondiale. E così nel anche nel 2013 quando si ruppe il crociato e fu così costretto a stare lontano dai campi da gioco per più di cinque mesi. Anche lo scorso anno la sua stagione al Real Madrid (l'ultima alla fine), non è stato certo fortunata. Il tedesco ha chiuso con appena 628 minuti giocati. Anche qui hanno pesato molto gli acciacchi fisici. Infine, quest'anno niente amichevole contro il Borussia Dortmund per un affaticamento muscolare.

Ora la priorità, oltre ovviamente alla Supercoppa dove giocherà sicuramente Sturaro, è andare sul mercato per mettere una pezza a una situazione inattesa e per questo pesante da mandare giù.