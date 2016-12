Juventus, Khedira: "Bayern, ce la giochiamo"

Nell'intervista a Welt am Sonntag, Khedira ha parlato dell'impatto con la realtà italiana: "A Torino sono contentissimo, all'inizio ho avuto qualche problema fisico ma mi sono comunque inserito bene nel gruppo. Ora sto bene e mi godo il calcio giocato. Vivo in città, come mi era capitato a Madrid, però qui giro a piedi e imparo molto della cultura italiana per allargare i miei orizzonti".

In Champions, la Juve troverà la corazzata di Guardiola: "Abbiamo pescato l'avversario peggiore ma giochiamo per vincere quindi bisogna battere chiunque incontri. Il Bayern è tra le squadre più forti ma anche loro sanno che possiamo giocarcela". Meglio trovare il Bayern prima che arrivi Ancelotti? "E' straordinario, quello che mi ha affascinato ai tempi del Real è il suo lato umano, sa trattare le persone: incute rispetto ma ci stava vicino. E' stato meraviglioso lavorare con lui, hanno preso un grande tecnico".

Chiusura sull'Europeo, con la Germania favorita anche se non secondo Khedira: "Se giochiamo come negli ultimi mesi, la vedo dura. Ma sono sicuro che ci riprenderemo, tutti vorranno battere i campioni del mondo ma abbiamo ancora fame di vittorie".