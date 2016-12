Juventus-Inter, Mancini: "Non siamo così lontani dal loro livello"

LE PAROLE DI MANCINI- Cosa le ha detto Thohir prima di partire? Le voci societarie influiscono sulla squadra?

Non credo che avesse bisogno di rassicurare nessuno. Abbiamo parlato di calcio, della squadra e degli obiettivi a breve e lungo termine



- Può essere la giornata della svolta?

No, è una partita importante e basta. Mancano ancora tante giornate per far sì che questa partita sia decisiva



- Ha studiato il Bayern per mettere in difficoltà la Juventus?

Non prendiamo il Bayern come esempio perché sono un'altra cosa. Siamo in grado di fare un'ottima gara e fare risultato



- Dovesse vincere l'Inter vi rilancerebbe in campionato?

Abbiamo perso punti dove non meritavano e non pensavano di perderli. E' una sfida difficile, per noi ma anche per loro. Non sarà semplice per la Juventus



- Come può svoltare l'Inter?

Dobbiamo avere un atteggiamento propositivo e attaccare bene. Avere coesione tra reparti. In Coppa Italia la Juventus meritava di vincere, ma non 3-0. Se giocheremo da squadra può arrivare un risultato positivo



- Come si ricrea la matrice interista che ha portato i successi dell'Inter?

Non sono solo, ho la società che mi aiuta sempre. Un allenatore sa che quando perde è da solo, ma io ho sempre sentito l'appoggio di tutti. Ci vuole tempo per ricostruire quello che abbiamo fatto qualche anno fa



- Bonucci ha detto che vuole schiacciare l'Inter, come commenta?

Penso volesse dire che vogliono vincere la partita, è normale. E' la stessa cosa che vogliamo fare noi. All'andata abbiamo fatto una buona gara in una sfida equilibrata. Sapevamo sarebbe rientrata nel gruppo di testa



- Hai cambiato spesso la formazione, ma manca qualcuno che dà i tempi di gioco. Hai mai pensato di inventarti un regista?

Dalla sera alla mattina non si possono inventare le cose. Dev'esserci qualcuno predisposto a fare questo, ma bisogna avere il tempo di lavorarci e per creare un equilibrio



- Saresti disponibile a essere il post Conte come ct?

Sto bene qui, non è nei miei pensieri in questo momento. Voglio raggiungere gli obiettivi con l'Inter oggi e l'anno prossimo. Poi in futuro mai dire mai



- Come si chiude il gap con la Juventus?

Migliorando un gruppo di giocatori attraverso il mercato e il lavoro.



- C'è una sfida con la Juventus che ricordi con particolare piacere?

Sono sempre state partite belle e importanti, ma non ne ho una in particolare



- Il gap con la Juventus si sta riducendo davvero?

La Juve è la squadra più forte in Italia, viene da quattro scudetti di fila. Credo che l'Inter sia migliorata molto dall'anno scorso e lo farà ancora nel prossimo campionato. Non siamo distantissimi da loro, piano piano arriveremo al loro livello



- Cosa deve evitare l'Inter domani sera?

Non dobbiamo prendere gol, ma non sarà facile. In casa loro, nel loro stadio non è mai facile.



- Più contento della Juve in difficoltà col Bayern o arrabbiato per la rimonta?

Per come si è messa la partita è un buon risultato, ma il 2-2 in casa non è un granché. Giocare contro il Bayern non è mai semplice per nessuno



- Che giocatore toglierebbe alla Juventus per portarlo all'Inter?

La Juventus ha 4-5 giocatori giovani e molto forti



- Ranocchia ha detto di aver vissuto un ambiente ostile all'Inter?

Non credo si riferisse alla squadra



- Che Juventus si aspetta dal punto di vista tattico?

Non credo cambi molto che giochino a tre o a quattro. Hanno un sistema di gioco collaudato, ma non dipende da loro come giocheremo noi



- Dybala è un rimpianto?

Abbiamo provato a prenderlo perché pensavamo potesse essere un grande acquisto per il futuro. Dispiace non essere riusciti a prenderlo



- Allegri rinuncerà a Marchisio e giocherà Hernanes. Ha in mente come fermarli?

Fa piacere incontrarlo perché ho avuto pochi giocatori professionali come lui e avevamo un ottimo rapporto