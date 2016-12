Juventus, Higuain: "Qui c'è sempre voglia di vincere. Con il Milan sarà tosta"

"Da avversario, sai che è la Juve è il rivale da battere. Ora che sono qua, mi accorgo di come sia società che compagni lottino e lavorino ogni giorno per continuare a vincere", dice Higuain, rimasto sorpreso dall'accoglienza riservatagli dai tifosi bianconeri. "Quando lo Stadium mi acclama, mi viene una voglia immensa di ringraziare il pubblico per tutto questo affetto, dopo appena due mesi – ha spiegato il Pipita - Mi piace veramente tanto giocare allo Stadium. Poi, quando fai gol, ti vengono in mente tante cose. Sentire tutta la squadra venirti vicino, abbracciarti, sentirsi uniti, è una cosa bellissima". Di reti, Higuain ne ha già segnate 7 in 11 partite, ma, dice, "spero di continuare a segnare e di aiutare la squadra", eleggendo il secondo realizzato contro il Sassuolo, come il più bello di quelli siglati con la nuova maglia.



A facilitare l'ambientamento di Higuain alla Juve è stato anche il rapporto con l'altro argentino del gruppo, Paulo Dybala: "Sto molto bene con lui, abbiamo un bellissimo rapporto. Siamo sempre insieme, anche in ritiro, e arriviamo insieme ogni giorno all'allenamento, provando a condividere più tempo possibile".



Il Pipita ha infine avuto belle parole anche per Gigi Buffon, che nei giorni scorsi aveva elogiato l'attaccante per la professionalità con la quale ha accettato le panchine: "Per Gigi posso avere solo parole di gratitudine: le sue parole per me sono sacre – ha detto Higuain - A Lione ha fatto parate miracolose, tutto il mondo sa quanto vale ed è soprattutto un grande esempio per tutti noi, da ogni punto di vista".