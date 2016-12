Juventus, Higuain ai tifosi napoletani: "Non vi dimenticherò"

Alla vigilia del campionato, Gonzalo Higuain rompe il silenzio dopo il suo trasferimento dal Napoli alla Juventus e affida a Instagram un messaggio dedicato ai suoi ex tifosi. "Domani inizia per me ufficialmente una nuova avventura, ma voglio ancora lasciare un saluto e un ringraziamento ai tifosi napoletani con i quali ho gioito nei miei tre anni a Napoli e che mi hanno sostenuto con molto affetto, non vi dimenticherò , grazie di tutto!".