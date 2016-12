Juventus, Hernanes verso l'addio: niente lista Champions

Da rincalzo importante a esubero. Il futuro alla Juventus del Profeta Hernanes è a forte rischio e la società bianconera proverà a piazzare il brasiliano prima della chiusura di mercato. Un indizio importante è arrivato direttamente da Allegri che ha deciso di non inserirlo nella lista Champions preferendogli Lemina con l'arrivo dell'erede di Pogba. Nelle ultime ore di mercato le trattative per il brasiliano saranno caldissime.

Il Profeta, del resto, è in bilico anche nella lista per la Serie A. Se dovesse arrivare uno tra Matuidi, Sissoko, Witsel o Luiz Gustavo, Hernanes potrebbe essere tagliato infatti anche dalla rosa per il campionato. Una scelta quasi obbligata, che sembra chiudere definitivamente le porte bianconere al brasiliano e aprire nuovi scenari di mercato per il centrocampista ex Lazio. Senza Champions, campionato e Coppa Italia, infatti, il Profeta potrebbe cambiare idea su un'eventuale cessione. Finora ha rifiutato qualsiasi offerta presentata alla Juve, ma Marotta sarebbe disposto a cederlo anche mettendo a bilancio una piccola minusvalenza e negli ultimi giorni di mercato la situazione potrebbe cambiare rapidamente. Visto l'ingaggio elevato, inoltre, resta sempre valida anche la possibilità di un prestito, ma solo a ridosso della chiusura del mercato.



Discorso diverso invece per la questione Cuadrado. Il ritorno del colombiano dovrebbe essere bilanciato dall'uscita di Zaza, senza ulteriori tagli.