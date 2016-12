Juventus, Hernanes: "Loro sono il Milan e vanno rispettati"

"Arriviamo bene a questa finale - ha commentato Hernanes - siamo in un buon momento di forma e ben preparati. Siamo consapevoli e siamo preparati al meglio, non dobbiamo sottovalutarli. Il mister sta insistendo su questo aspetto, dobbiamo spingere per arrivare bene a questa finale".



Il brasiliano ha infine detto la sua su Roma, città in cui ha giocato con la Lazio e dove si disputerà la finale di sabato sera alle 20.45: "Per me è speciale giocare a Roma, è la prima città dove ho giocato. Mi ricorda sempre il film il Gladiatore. Per me è una città magica e mi fa piacere tornare allo stadio Olimpico".



Il classe '85 dovrebbe far parte della rosa titolare che affronterà il Milan. Saranno invece sicuramente assenti Bonucci (squalificato), Khedira e Marchisio (infortunati). Non ci sarà nemmeno Buffon che cederà il posto a Neto, come previsto dal contratto del portiere brasiliano.