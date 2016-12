Juventus, Hernanes "erede" di Pirlo e Vidal

Via Pirlo e Vidal, dentro Hernanes. E' questa la ricetta in casa Juve per puntellare il centrocampo e non rimpiangere anche in zona gol i due assi che nelle ultime stagioni hanno trascinato la Vecchia Signora insieme a Tevez e ora sono volati lontano da Torino. A bocce ferme il Profeta può essere infatti l'erede di Andrea sulle punizioni e, col solito vizio del gol, può mettere in cascina diverse reti pesanti come faceva Re Artù.