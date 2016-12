Juventus, hai un Dybala da record

E' un Dybala da record e con uno così questa Juventus appare davvero imbattibile. Dopo 4 gare senza segnare, l'argentino ha affondato il Sassuolo con un bel sinistro a giro e ha superato il suo primato personale: nella scorsa stagione, con la maglia del Palermo , si era fermato a 13. Oggi è già a 14. A dimostrazione, l'ennesima, dell'importanza che questo ragazzo classe 1993 ha nello scacchiere bianconero di Massimiliano Allegri . E' un talento mondiale, ora nessuno può negarlo. Un record, suo malgrado, lo aveva già fatto in estate, quando Beppe Marotta aveva battuto la concorrenza del Milan (qui decisiva la volontà del giocatore) staccando un assegno da 40 milioni di euro al Palermo: 32 + 8 di bonus . Già un numero stratosferico, ma quello che facendo Dybala al suo primo anno alla Juventus sta andando al di là di ogni bellissima aspettativa. L'argentino ha firmato 14 reti e regalato 8 assist, partecipando quindi a 22 gol dei bianconeri. La statistica dice il 43% di quelli fatti. Inchiniamoci, dai su. Ma in questa Juve, che mercoledì sogna il colpaccio in casa del Bayern Monaco , per continuare la sua avventura in Champions League , non c'è soltanto Dybala. C'è un portiere, Buffon , che è a un passo dal record dei record assoluti: è a 926' di imbatitbilità. Ha già superato Dino Zoff , un totem della nostra storia sportiva, ed è a 4' da Sebastiano Rossi , il portiere di quel Milan degli Invincibili targato Fabio Capello . E poi, come sempre, ci sono i numeri di una corazzata che viaggia verso il quinto scudetto di fila, lasciando le solite briciole agli avversari: 10 gare di campionato senza subire gol (è record in A); è la squadra che ha subito meno reti nel primo tempo (7) e nel secondo (8); per la 12.a volta i bianconeri sono arrivati all'intervallo senza subire tiri nello specchio; 11 le vittorie consecutive in casa. E chi può combattere contro questa Juve? Resta solo il Napoli . Resta solo Higuain. Ma non è facile per nessuno rimanere concentrati e tranquilli davanti a un'avversaria che strappa solo applausi.

LE STATISTICHE10 partite di campionato senza gol subiti per la Juventus, striscia record nella storia della serie A

Gol numero 14 in campionato per Dybala, che con 8 assist ha partecipato 22 gol della Juve in questo campionato (43%)

Dybala ha superato con questo gol il suo primato in A dello scorso campionato (13 con il Palermo, ma in 34 giornate giocate )

La Juve resta la formazione che ha subito meno reti nel primo (sette) e nel secondo tempo (otto)

Per la 12.a volta in questo campionato la Juventus ha chiuso il primo tempo senza subire tiri nello specchio

Buffon non subisce gol da 926 minuti in serie A: superato Dino Zoff, è la 2.a striscia migliore di sempre. Ora è a soli 3 minuti da Sebastiano Rossi

I bianconeri hanno vinto 21 delle 22 partite stagionali di campionato in cui sono andati avanti nel punteggio

In casa i bianconeri hanno sempre vinto contro il Sassuolo, due partite giocate due successi, sempre senza subire gol

Sono 19 le partite consecutive con un risultato utile per la Juventus: 18 le vittorie oltre al pareggio con il Bologna

Allo Juventus Stadium i bianconeri hanno raggiunto le 11 vittorie consecutive, con 20 gol fatti e solo tre subiti: nelle ultime sei in casa la porta di Buffon è rimasta inviolata