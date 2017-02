Juventus, guaio muscolare per Chiellini: salterà il Palermo, in dubbio per il Porto

Nuovo infortunio per Giorgio Chiellini e nuove grane per Massimiliano Allegri . Il difensore della Juventus , uscito dal campo al 18' del match contro il Cagliari, ha riportato un trauma distrattivo al flessore della coscia sinistra. Salterà sicuramente la gara di domenica contro il Palermo e la sua presenza è a forte rischio anche per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. Intanto anche Miralem Pjanic non si è allenato.

Due assenze importanti in quello che lo stesso Allegri ha definito un periodo delicato e decisivo per le sorti della stagione. Contro il Palermo, la Juventus deve fare a meno di Giorgio Chiellini, out ancora una volta per un infortunio muscolare, e dovrà privarsi anche di uno degli uomini più in forma del momento: Mario Mandzukic, squalificato. Alle defezioni certe, potrebbe aggiungersi anche quella di Pjanic, che già a Cagliari era partito dalla panchina. Dovesse essere confermato lo stop del bosniaco potrebbe esserci una nuova occasione dal primo minuto per Marchisio.