Juventus, grinta Vidal: "Siamo maturi per vincere"

12:45 - Arturo Vidal è quello che incarna lo spirito guerriero della Juventus, fin dal suo arrivo nell'era Conte. Questa sera, nei quarti d'andata di Champions League col Monaco, servirà ancor più di altre volte la sua grinta unica: "La fiducia è tanta, vogliamo prenderci il massimo. Siamo maturi per puntare ad arrivare in fondo ovunque. Il gruppo ha fame. La Champions non è semplice, ma ormai siamo lì...".

Il cileno sa quale è l'obiettivo per tornara tra i grandi: "Vincere la Champions. Io credo che valiamo già le prime quattro squadre del mondo, e una volta che sei in semifinale tutto può succedere. Io non ho paura del Barcellona o delle altre. Anzi, non vedo l’ora di misurarmi con loro. Siamo pronti al grande salto". Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport Vidal parla anche di futuro: "Sto bene alla Juventus e non sento la necessità di andare in altre realtà. Io vivo il presente, e fare certe promesse non ha senso. Il futuro non lo conosce nessuno, ma se dovessi decidere ora resterei anche fino a 40 anni. Sto bene io e sta bene la mia famiglia a Torino".

Poi uno sguardo al passato e sul difficile finale della scorsa stagione: "Fu un finale di stagione maledetto, nel quale il mio rendimento calò notevolmente. A livello personale finì male con Juve e nazionale. Sì, è vero, di fatto mi sono giocato il Mondiale e pure buona parte dell’attuale annata, però ho deciso con il cuore, amo la Juve, sono fatto così. Un altro non lo avrebbe fatto. Adesso ho una grande occasione di riscatto. So che il popolo juventino si aspetta molto da me, ma è sempre stato così, e non è un problema". Infine l'ennesima conferma della sua enorme carica: "Le responsabilità mi esaltano, soprattutto quando il gioco si fa duro. Ogni cosa si deciderà in due mesi, siamo in corsa ovunque, è il massimo vivere periodi di questo tipo. Sono carico come non mi è mai successo".



