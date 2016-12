Juventus-Fiorentina, Sousa: "Saremo protagonisti della Serie A"

"Io mi sento sempre col desiderio di voler mostrare il meglio a me stesso e agli altri - ha detto Sousa a proposito delle differenze con l'esordio dello scorso anno - ho sempre il desiderio di migliorarmi per poter vincere. La prestazione dell'anno scorso contro il Milan fu in una sola direzione da un punto di vista tecnico-tattica perché fin dall'inizio ho avuto modo di lavorare con tutti i giocatori a disposizione per una idea di calcio".



"Per quanto riguarda la partita di domani - ha spiegato il tecnico - Abbiamo uno svantaggio anche noi perché non abbiamo ancora la rosa completa, dobbiamo affrontare con il massimo realismo una squadra che sta dominando oramai da 5 anni, la Juve è stata costruita quest'anno anche per vincere in Europa. Se noi vediamo la serie A come un thriller, noi vogliamo essere una delle squadre protagoniste".



Ieri la squadra si è allenata a porte aperte: "C'è stata ancora una volta la dimostrazione da parte del pubblico di come questi tifosi amino la maglia viola e lo si era già visto nella serata contro il Celta Vigo, dove lo stadio era pieno nonostante il periodo di vacanze. I nostri obiettivi? Voglio aspettare la fine del mercato per valutare con la società gli obiettivi da raggiungere, ma vogliamo essere in ogni caso protagonisti di questo campionato. La Juve è migliorata moltissimo di livello, soprattutto nei singoli e nelle alternative a livello offensivo. Lo scorso anno la Juve è stata dominata da noi sia a Torino ma soprattutto a Firenze ma è sempre riuscita a reagire".



Borja Valero, al centro di voci di mercato, ha subito un infortunio nel precampionato: "Non è una mia preoccupazione parlare di mercato, io devo lavorare con i giocatori che ho per provare a vincere con la Fiorentina. Oggi Borja Valero si è allenato regolarmente con tutta la squadra, vediamo domani come sta. Ha qualche chances di giocare. Sia Tello che Milic non possono giocare per una questione burocratiche ma in ogni caso vedo molto bene Tello, appena arriverà il transfer sarà utile".



"Vogliamo dare più dubbi possibili sui nostri avversari - ha detto Sousa a proposito del modulo - prenderò una decisione che adesso non voglio dire e spero che questa sia la migliore. Il mercato? Io penso solo ad allenare i giocatori che ho, non è un pensiero che mi riguarda. Quello che mi fa felice è lavorare al massimo col materiale che ho a disposizione".



Infine una domanda su Babacar: "Lui è superstimolato e concentrato, Baba è un calciatore della Fiorentina e sto lavorando con lui come un giocatore che ci può dare una mano in futuro". E sul clima dentro lo spogliatoio: "Questo è un gruppo fantastico e per questo voglio lavorare al massimo per migliorare questo gruppo. Non ho bisogno di motivare il gruppo, tutti sanno quanto è importante questa partita sia per Firenze sia per noi stessi. Abbiamo il desiderio di fare bene e vincere".