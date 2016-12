Juventus-Fiorentina 3-1: bianconeri a due punti dal secondo posto

LA PARTITASe ancora fossero servite delle conferme in chiave scudetto, la Juventus contro la Fiorentina ne ha servite altre tre. Come i gol rifilati in rimontaalla squadra di Paulo Sousa e come i punti conquistati nello scontro diretto che ha rimesso definitivamente in carreggiata i bianconeri dopo l'inizio di stagione da mani nei capelli. Una prova di forza arrivata con una partita intelligente giocata ad alto ritmo all'inizio e in controllo nella ripresa, fino alle zampate letali di Mandzukic e Dybala, la nuova coppia-gol eletta da Allegri, nei dieci minuti finali quando la Fiorentina ferita non ha avuto modo e tempo di rialzarsi. Con questa sono sei le vittorie consecutive con una possibilità concreta di infilare il settebello prima di Natale in casa del Carpi. Per l'Inter capolista un'avversaria in più, forse ancora la peggiore.



Sì perché questa Juventus non muore mai e lo ha dimostrato anche nella partita più attesa dai tifosi. Subito sotto per il rigore sacrosanto conquistato da Bernardeschi al 2' e realizzato da Ilicic (infallibile, sei su sei in campionato) poco dopo, i bianconeri hanno mandato subito fuorigiri il motore della partita trovando immediatamente, e anche un po' casualmente, il pareggio con un colpo di testa di Cuadrado a mettere subito in chiaro le cose. In un primo tempo giocato a ritmo e intensità con pochi eguali in Italia le due squadre si sono affrontate a viso aperto, ma in una partita a scacchi capace di escludere dal vivo del gioco esclusivamente i portieri praticamente inoperosi per larghi tratti.



E' nella ripresa, però, che Allegri ha vinto la partita sfruttando le potenzialità dei suoi campioni, soprattutto davanti. Dopo mezz'ora passata nella propria metà campo a veder palleggiare la Fiorentina, prevalentemente in orizzontale e senza concedere le verticalizzazioni ai piedi buoni nella mediana viola, la Juventus ha saputo colpire quasi di rimessa, accelerando improvvisamente e infilando, con pressing, break e ripartenza, la retroguardia viola. All'80' sull'uscita bassa di Tatarusanu sui piedi di Dybala il più lesto è Mandzukic che dopo una partita di sacrificio in stirata infila la porta per il 2-1, pochi secondi prima del cambio con Morata già comandato, e poi rinviato, da Allegri. Segnali, anche questi. Nel recupero poi c'è spazio anche per la giocata che migliora lo score e la serata di Dybala per il 3-1 che marchia col fuoco la rinascita della Juventus. Sorpassata la Roma, Napoli e Fiorentina sono a soli due punti. Il mirino però è puntato alla vetta, sei punti più in su.