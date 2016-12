Juventus, Evra: "Mandzukic vorrà fare male al Bayern"

L'ambiente in casa Juve è sereno: "In partite del genere l'aspetto mentale, essere sereni è la cosa più importante. L'errore più grave sarebbe "giocare prima" la partita, perché se lo fai, quando scendi in campo è come se avessi addosso un giubbotto da 20 chili. Invece devi giocare per divertirti. Quant'è bello quando vedi lo Juventus Stadium pieno! Mi viene da giocare con il sorriso, con passione e penso: "Voglio dare il massimo per questa gente". Si tratta solo di essere concentrati su quello che bisogna fare, senza pressione. Il mister ti presenta un "menù" e tu devi solo seguirlo. Dobbiamo goderci una partita così grande, sentendo lo stadio e provando tutte le emozioni che scatena, perché è una fortuna e un privilegio poterla giocare".



Evra ha il dna bianconero: "Dopo l'inizio della stagione in molti ci davano già per finiti e invece siamo lì – sottolinea il francese - Quanto fatto è qualcosa di normale, perché quando sei nella Juve dei stare nei primi posti. Quindi se da una parte mi viene da fare i complimenti alla squadra, dall'altra parte mi viene da dire che abbiamo fatto solo il nostro dovere. Quando giochi qui la cosa più difficile è rispettare la storia e noi stiamo cercando di farlo, provando a vincere il campionato per la quinta volta consecutiva. In questi mesi è cresciuta la nostra forza caratteriale e questa è una bella vittoria, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo più sereni, ma abbiamo ancora più fame".